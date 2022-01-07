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Бизнес Казахстана оценил в $198 млн убытки из-за беспорядков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Ущерб, который казахстанский бизнес понес из-за беспорядков, составил около 87,2 млрд тенге (примерно $198 млн), из которых на Алма-Ату приходится 85,8 млрд тенге, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

На вечер 7 января в десяти регионах страны было выявлено 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате 789 субъектов и 950 объектов.

В палате предупредили, что цифры будут расти по мере восстановления интернета, связи и стабилизации ситуации в городах.

"Председатель правления (палаты) Аблай Мырзахметов сообщил: совместно с кабмином они отрабатывают механизмы восстановления ущерба. Процедуру постараются максимально упростить", - отметил ведущий телеканала "Хабар 24".

2 января протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в Жанаозене. Акции быстро распространились по всей стране, протестующие начали высказывать и политические требования, однако затем протесты перешли в столкновения с силовиками, нападения на административные здания, банки и магазины и мародерство и поджоги.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Атамекен Казахстан Алма-Ата

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