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Компания "Мир" восстановила вещание своих телеканалов в Алма-Ате

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате восстановлено вещание телеканалов "Мир" и "Мир24", сообщил телеканал "Мир24". Ранее в городе было захвачено и разгромлено представительство Межгосударственной телерадиокомпании (МГТРК) "Мир".

В ночь на 7 января сообщалось, что в здании забаррикадировались люди.

О разгроме офиса пресс-служба МТРК сообщила 5 января. Сотрудники успели эвакуироваться.

МТРК намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с колоссальным ущербом, понесенным из-за погрома в ее офисе в Алма-Ате, сообщил "Интерфаксу" председатель компании Радик Батыршин.

Он уточнил, что напавшие на офис "Мира" не требовали выхода в эфир, как об этом сообщалось в некоторых СМИ, отметив, что в офисе к моменту их прихода уже никого из сотрудников не было, а оборудование было отключено. Информацию о приближении неизвестных журналисты получили заранее. Вещание телеканалов из Алма-Аты было прервано, но продолжилось в Казахстане, так как главный офис МТРК располагается в Нур-Султане.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
МТРК Мир Алма-Ата Казахстан Нур-Султан Радик Батыршин

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