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Телеканал сообщил о задержании в Алма-Ате 70 боевиков и 30 мародеров

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате силовики задержали больше 70 боевиков, которые нападали а здания, и больше трех десятков мародеров, сообщил государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на городской департамент полиции.

По словам телеведущей, в городе от боевиков освобождены резиденция президента, мэрия и площадь Республики.

"Все здания госорганов находятся под контролем, но террористы и бандгруппы оказывают ожесточенное сопротивление, горожан просят оставаться дома и соблюдать меры безопасности и требования режима ЧП и комендантского часа", - сказала она.

Телеканал, ссылаясь на оперштаб, сообщил, что здания местных администраций возвращены под контроль властей по всей стране.

МВД Казахстана сообщило о задержании по всей стране 3811 подозреваемых участников беспорядков. Еще 26 человек убиты, столько же были ранены.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее сказал, что на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов и что власти по всей стране "проспали" подготовку нападения.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан МВД Касым-Жомарт Токаев

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