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Доллар США в ходе торгов превысил 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе утренних торгов на "Московской бирже" в четверг превысил отметку 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года.

Курс доллара США составил 77,1875 руб./$1 в 7:15 МСК, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 87,3 руб./EUR1, подорожав на 48 копеек. Курс европейской валюты превысил отметку 87 руб./EUR1 впервые с 27 августа прошлого года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43 копейки - до 81,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 6 января обусловлено, прежде всего, ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывает возросшая геополитическая напряженность в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

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