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В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
Здание мэрии (акимат) пострадавшее в результате беспорядков в Алма-Ате
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на повышение зарплат членов правительства, главам регионов и депутатов.

Об этом он заявил на заседании мажилиса во вторник.

Токаев также напомнил, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года.

По его словам, их зарплаты справедливы. "Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана после прошедших в стране акций протеста предложил ряд мер по реформированию силовых структур. Он высказался за увеличение численности спецназа МВД и национальной гвардии.

Кроме того, во вторник Токаев назначил премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова, который до отставки правительства 5 января занимал должность первого заместителя премьер-министра страны.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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