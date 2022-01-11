Президент Казахстана предложил открыть доступ к госслужбе любому гражданину

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в мажилисе, что система государственного управления требует комплексного реформирования.

По его словам, нужно признать, что в госуправлении "невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупция, большая текучесть кадров".

"Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти", - считает президент.

Он предложил усовершенствовать систему отбора кадров на госслужбу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления на нее.

"Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу", - отметил Токаева.

Кроме того, считает президент, следует "упростить порядок выхода из госслужбы".

"Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться", - сказал Токаев.

Ранее в этом выступлении он упрекнул власти в отрыве от реальной картины происходящего и от чаяний народа и ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам и депутатам. Он раскритиковал систему господдержки, которая, по его словам, ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "Друзьям - все, остальным - по закону". Он также анонсировал реформу силовых структур.

Токаев также назвал олигополии главными выгодоприобретателями экономического роста в Казахстане и добавил, что они "серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны". От иностранных компаний, которые привел в страну Нурсултан Назарбаев, он пообещал добиться регулярных и крупных отчислений в интересах народа Казахстана.