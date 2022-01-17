Brent подорожала до $86,23 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в понедельник после уверенного повышения на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,23 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,59 (1,9%) - до $86,06 за баррель. В понедельник цена контракта поднималась до $86,71 за баррель, вплотную приближаясь к максимуму с октября 2014 года. Однако контракты не смогли удержаться на этом уровне, опустившись на фоне данных о замедлении темпов роста экономики Китая в четвертом квартале 2021 года.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожалина электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,44%), до $84,19 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,7 (2,1%), до $83,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%.

Темпы роста экономики Китая, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, в четвертом квартале 2021 года замедлились до 4% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в третьем квартале и стали самыми слабыми со второго квартала 2020 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%, что связано, преимущественно, с сокращением предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

"Нефтяной рынок проигнорировал новую волну COVID-19, - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растущие геополитические риски поддерживают "бычий" настрой нефтяного рынка".