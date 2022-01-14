Нефть Brent подорожала до $85,3 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу после непродолжительного периода снижения утром.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 по московскому времени в пятницу составляет $85,3 за баррель, что на $0,83 (0,98%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,85 за баррель, что на $0,73 (0,89%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Положительным фактором для рынка является падение стоимости доллара, продолжающееся со среды на фоне публикации данных о максимальной за 40 лет инфляции в США. Долларовый индекс может продемонстрировать самое существенное недельное снижение за восемь месяцев. Более дешевый доллар увеличивает покупательную способность инвесторов, пользующихся другими валютами.

Между тем, негативное влияние на рынок продолжают оказывать сообщения об ограничениях из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, отменил некоторые международные рейсы и усилил меры борьбы с COVID-19 в Тяньцзине из-за вспышки заболеваемости в регионе. Власти во многих городах, включая Пекин, также призывают жителей оставаться дома во время праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, что может отрицательно сказаться на спросе.

Кроме того, министерство энергетики США в четверг сообщило о запланированной продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны шести компаниям, среди которых Exxon Mobil и Valero Energy Corp. Ведомство предпринимает эти шаги в рамках решения президента США Джо Байдена о скоординированной с другими странами продаже нефти из резервов для борьбы с ростом цен на энергоресурс.