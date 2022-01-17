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Рубль слегка растет к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка слабеют на старте торгов "Московской биржи" в понедельник утром, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,11-76,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,14 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,94 руб./EUR1 (-0,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,19 коп. к уровню закрытия 14 января, до 81 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,32 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,06 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов в понедельник благодаря росту цен на нефть. Сдерживают рост нацвалюты сохраняющиеся геополитические риски и неоднозначная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,2 за баррель, что на 0,16 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,21 за баррель, что на 0,47% выше уровня закрытия рынка 14 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 0,81%, китайский CSI300 увеличился на 0,86%, отрицательные показатели у гонконгского индекса Hang Seng - 0,59%, южнокорейского Kospi - 1,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,12%.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, но снизились по итогам всей недели. Давление на рынок оказывают ожидания более скорого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также растущие сомнения инвесторов в устойчивости экономического подъема в США на фоне слабых статданных. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает замедления темпов роста экономики США в 2022 году до 3,5%. Dow Jones Industrial Average уменьшился за неделю на 0,9%, S&P 500 и Nasdaq Composite - на 0,3%. Dow Jones и S&P 500 снижаются уже две недели подряд, Nasdaq - три.

Объем промышленного производства в США в декабре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Доклад министерства торговли США, также опубликованный 14 января, показал, что розничные продажи в стране в декабре снизились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

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