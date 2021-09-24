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Хроника последних дней СССР

На выполнение задач из послания Путина за три года направят 11,5 трлн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета на трехлетний период на решение задач, обозначенных в национальных проектах и посланиях президента, увеличатся на 67% и составят 11,5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На все мероприятия по нацпроектам и поручения президента, данные в рамках соответствующих посланий, в данном документе ("О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов") реализованы со значительным ростом расходов на протяжении всего трехлетнего цикла, рост расходов на эти мероприятия составит 67% или абсолютная сумма на них 11,5 трлн рублей", - сказала Голикова в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии.

По словам вице-премьера, бюджет имеет социальную направленность", приоритет связан "с адресной поддержкой уязвимых граждан".

В течение трехлетнего периода предусматривается рост расходов на эту сферу, в частности в 2022 году предусмотрена индексация материнского капитала, в течение всего периода продолжатся ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет, помощь малоимущим в рамках социального контракта, поддержка безработных граждан, обеспечение горячим питанием школьников начальных классов, модернизация первичного звена здравоохранения, а также проведение диспансеризации и медицинской реабилитации граждан.

Татьяна Голикова

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