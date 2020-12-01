В России ужесточили бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, крайний срок для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - 15 декабря, в остальных случаях ограничение начнет действовать с 1 декабря.

"Таким образом, деньги, зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд правительства", - пояснили в пресс-службе.

В кабинете министров добавили, что постановление позволит наладить бюджетную дисциплину, нарастить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач.