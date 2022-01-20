В ВТБ заявили о сдержанном отношении к ОФЗ из-за ситуации с ключевой ставкой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ВТБ, который во второй половине 2020 года наряду со Сбербанком обеспечил львиную долю привлечения на рекордных по объемам аукционах Минфина, сейчас сдержанно смотрит на облигации федерального займа (ОФЗ), не испытывая повышенного интереса к классическим выпускам.

"Проблема с ОФЗ - процентный риск. У нас сейчас доля ОФЗ в балансе превышает 9%. Минфин отказывается выпускать ОФЗ по плавающей ставке. А аппетита к "фиксу", особенно в период ужесточения ДКП, у банков, особенно после убытков, не так много", - сказал "Интерфаксу" финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Цикл ужесточения ДКП Банк России начал в марте прошлого года, и пока не готов говорить о его завершении: в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в условиях возросших инфляционных ожиданий допускает дальнейшее повышение ставки в 2022 году, и может быть, неоднократное.

"Наше собственное желание покупать ОФЗ будет ограничено до периода прохождения пика повышения ключевой ставки. Потому что любая покупка с последующим повышением ключевой ставки приводит к убытку", - заявил Пьянов.

На 2022 год Минфин запланировал объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ на уровне 2,2 трлн рублей (в 2020 году по итогам серии рекордных аукционов ведомство привлекло 5,3 трлн руб.). План по размещению на январь-март - 700 млрд руб. Портфель ОФЗ на балансе ВТБ в прошлом году превышал 1,7 трлн руб.