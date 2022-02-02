Минфин разместил максимальный объем ОФЗ с 18 августа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минфин 2 февраля разместил на первичном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 74,734 млрд рублей по номиналу, что стало максимальным объемом размещения на одном аукционе с 18 августа 2021 года, когда были проданы гособлигации на 94,378 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на состоявшемся 2 февраля аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,335% от номинала, что соответствует доходности 9,59% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,2815% от номинала, что соответствует доходности 9,6% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 74,734 млрд рублей по номиналу при спросе 102,924 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 66,36 млрд рублей.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 23 марта 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", высокий спрос и достаточно большой объем размещения ОФЗ на аукционе 2 февраля стали следствием отсутствия первичного предложения гособлигаций две предыдущие недели - 19 и 26 января Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Высокая волатильность на финансовых рынках, отмечавшаяся большую часть января, была следствием вышедших на первый план геополитических рисков. Данный фактор привел к заметному падению курса рубля, российских акций и практически всех отечественных облигаций - как рублевых, так и валютных, как суверенных, так и корпоративных.

Вместе с тем в последние несколько дней на российском рынке наблюдается определенная стабилизация ситуации, которая в итоге и позволила Минфину пойти на объявление аукциона по размещению нового госдолга в безлимитном формате. Накопившийся же с середины января спрос инвесторов спровоцировал в среду высокую активность покупателей на аукционе. При этом неразмещенный объем ОФЗ-ПД серии 26237 до аукциона составлял 223,64 млрд рублей.

31 января ожидания снижения геополитических рисков и цены на нефть выше $90 за баррель Brent способствовали росту оптимизма на рынке ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась за день на 8 базисных пунктов - до 9,47% годовых, 1-летних - на 11 базисных пунктов, до 9,72% годовых. Повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке также способствовало активизации покупок рублевых облигаций. Во вторник кривая доходности ОФЗ снизилась еще на 1-4 базисных пункта.

Покупки рублевых облигаций проходили на фоне ослабления геополитических рисков. Интерес к ОФЗ также поддержало повышение спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне позитивной отчетности компаний и комментариев представителей ФРС США о приверженности умеренным темпам повышения базовой процентной ставки, которые не повредят экономике.