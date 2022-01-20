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Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

Закон был принят палатой единогласно, без воздержавшихся.

Решение коснется 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий, потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

Как пояснила в ходе заседания докладчик, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, по этому закону граждане получат пенсии в повышенном размере, в том числе за январь.

Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии, уточнила Бессараб.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель составлял 17 481 рубль.

12 января президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции.

Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей. В бюджете Пенсионного фонда уже предусмотрено 377 млрд рублей на индексацию в 5,9%, дополнительно потребуется 172,7 млрд рублей.

Госдума Светлана Бессараб Владимир Путин

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