Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации заинтересован в скорейшем принятии закона об индексации страховых пенсий по старости выше инфляции, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в скорейшем принятии. Думаю, будет правильно внести поправку в один из законов, чтобы такое решение было принято более оперативно", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По словам спикера, в Госдуме обсуждается вопрос, в каком именно виде будет приниматься соответствующая законодательная мера.

Она напомнила, что, по данным Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян. В среднем пенсия вырастет примерно на 1 400 рублей. Эти меры потребуют в текущем году дополнительно свыше 170 млрд рублей. По ее словам, пенсионеры сильно пострадали во время пандемии, и данная мера позволит смягчить это негативное влияние.

12 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.