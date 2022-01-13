Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации заинтересован в скорейшем принятии закона об индексации страховых пенсий по старости выше инфляции, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в скорейшем принятии. Думаю, будет правильно внести поправку в один из законов, чтобы такое решение было принято более оперативно", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По словам спикера, в Госдуме обсуждается вопрос, в каком именно виде будет приниматься соответствующая законодательная мера.

Она напомнила, что, по данным Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян. В среднем пенсия вырастет примерно на 1 400 рублей. Эти меры потребуют в текущем году дополнительно свыше 170 млрд рублей. По ее словам, пенсионеры сильно пострадали во время пандемии, и данная мера позволит смягчить это негативное влияние.

12 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

Новости по теме

Новости

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Расследуется хищение 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });