AB InBev Efes согласилась на себе испытать маркировку ЦРПТ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - AB InBev Efes, крупнейшая в России пивоваренная компания, и оператор системы маркировки ЦРПТ подписали соглашение о планомерном внедрении цифровой маркировки пива и пивных напитков, сообщил ЦРПТ.

Соглашение "позволит совместными усилиями выработать максимально комфортные решения для бизнеса в процессе ее внедрения", отметила через пресс-службу руководитель товарной группы "пиво" ЦРПТ Яна Низамиди.

"Мы планируем тестирование всей цепочки движения маркированного товара - от производства до кассы - и рассчитываем на эффективное сотрудничество", - заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев (его слова также приводятся в прес-релизе.

Компании нужно будет протестировать оптимальное решение маркировки, которое не повлечет увеличения затрат и повышения стоимости продукта для потребителя, интегрировать ЕГАИС и систему маркировки "Честный знак" по принципу единого окна, определить круг поставщиков оборудования, переоборудовать все заводы и найти решение по нанесению маркировки на все типы упаковки, сказал Дурдыев. По итогам эксперимента в компании рассчитывают "верифицировать оптимальные сроки, комфортные для всех участников рынка".

Добровольный эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В июле Ассоциация производителей пива, объединяющая крупнейших игроков отрасли - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken, объявила, что компании приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке.

По данным ЦРПТ, в добровольном эксперименте приняли участие 192 компании, 103 из которых - производители. Кроме производителей в эксперименте участвуют импортеры, логистические операторы, ритейлеры и предприятия HoReCa.