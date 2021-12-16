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В Минпромторге заверили, что маркировка не приведет к дефициту пива в РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Внедрение цифровой маркировки на рынке пива не приведет к его дефициту, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на пресс-конференции в четверг.

"Дефицита быть не может и не будет - это должен весь бизнес вступить в сговор и проигнорировать требования законодательства, то есть не продавать свою продукцию легально. Такого по законам рынка не произойдет - если кто-то захочет с рынка уйти, то, поверьте мне, его место на полке с удовольствием займет другой. У нас что - мало позиций и маленький ассортимент по пиву? Да выбор огромный, на все случаи жизни", - сказал Евтухов.

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"Маркировка будет, она необходима. Есть поручение главы государства по пиву. Что касается дефицита: мы абсолютно каждый раз, при вводе каждой маркировки слышим одно и то же. Когда внедряли маркировку молока, людей пугали пустыми прилавками. То же было с минеральной водой и другими группами, даже с шубами - говорили, что мы все будем ходить без шуб. Но этого не произошло. То есть все похоже как две капли воды", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ни в одной категории маркировка не привела к какому-то существенному повышению цен на продукцию. "Более того, мы ожидаем положительный эффект, потому что благодаря маркировке мы сможем видеть всю цепочку ценообразования: продукт на выходе с производства, на каком этапе какая маржинальность добавляется, кто больше зарабатывает, кто меньше, что с цепочкой посредников. Мы это увидим - мы всегда сможем отреагировать на необоснованный рост цены", - заявил Евтухов.

Ранее Минпромторг предложил начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в кегах, а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции. Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в кегах (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Он завершится 31 августа 2022 года.

По словам Евтухова, эксперимент по маркировке пива проходит успешно. В нем участвуют 170 компаний, в том числе 90 производителей. На 18 предприятиях запущена маркировка в тестовом режиме, нанесение кодов опробовано на всех наиболее востребованных в отрасли типах упаковки.

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Предлагаемые сроки перехода к обязательной маркировке раскритиковала Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая трех крупнейших игроков российского рынка - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken. Обозначенные сроки являются нереалистичными и могут привести к коллапсу на пивоваренном рынке, говорил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

Затраты на внедрение маркировки ассоциация оценила в миллиарды рублей. "Для крупной пивоварни стоимость внедрения маркировки составит порядка 10 млн рублей на одну современную высокоскоростную линию, без IT-части. В масштабах рынка затраты будут измеряться миллиардами рублей", - говорилось в сообщении АПП.

Выручка в пивной отрасли "весьма и весьма высокая", затраты "не такие большие", сказал Евтухов.

Он призвал пивоваров участвовать в эксперименте (АПП уже присоединилась к нему). "Я считаю, что здесь нужно не выкручивать руки государству, а участвовать в эксперименте. До конца эксперимента времени еще много, мы можем по срокам, то, что не устаивает коллег, еще подумать, посмотреть, какие решения будут приняты", - отметил замглавы Минпромторга.

Виктор Евтухов Минпромторг

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