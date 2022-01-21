Компания Джека Ма оказалась причастна к скандалу в фильме, спродюсированном Компартией КНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР, свидетельствует о причастности компании китайского миллиардера Джека Ма Ant Group к коррупционному скандалу, пишет газета Financial Times.

Фильм, в котором идет речь об отношениях частных компаний с властями города Ханчжоу, где находится штаб-квартира Ant, усиливает давление на крупнейшую компанию сферы финансовых технологий Китая, сервисами которой пользуется более 1 млрд человек. Ant была вынуждена реструктуризировать бизнес под давлением китайских регуляторов, которые отменили IPO компании в ноябре 2020 года.

Как утверждается в показанном фильме, частные компании переводили "необоснованно высокие платежи" брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, получая взамен различные стимулы и поддержку в покупке недвижимости.

Чжоу Цзяньъюн, экс-руководитель Компартии в Хачжоу, был арестован в августе прошлого года по обвинению в коррупции.

Авторы фильма ссылаются на находящиеся в открытом доступе документы, а также два источника. Судя по обнародованным данным, Ant купила два участка земли в Ханчжоу в 2019 году со скидкой после приобретения долей в двух компаниях сферы мобильных платежей, принадлежащих младшему брату регионального руководителя Компартии.

Ant не называется в фильме напрямую, однако из документов следует, что компания Джека Ма была единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных бизнесов. При этом во второй компании Ant была одним из трех корпоративных инвесторов.

"Природа таких сделок представляет собой обмен властью и капиталами", - говорится в фильме, спродюсированным центральной комиссией по проверке дисциплины Компартии КНР.

"Взлет и падение Ant служат примером неравного отношения между бизнесом и политиками в Китае", - отмечает профессор Китайского народного университета в Пекине Не Хуэйхуа.

Сам Джек Ма пропал из поля зрения широкой публики после усиления давления на его компании - Alibaba и Ant - китайскими регуляторами.

После выхода документального фильма на телевидении комиссия по борьбе с коррупцией китайской Компартии заявила о намерении усилить надзор за крупнейшими интернет-компаниями страны, чтобы "разорвать связь между властью и капиталом".