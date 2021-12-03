Petropavlovsk вышел из капитала IRC, небольшой пакет купила UCP Щербовича

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания Petropavlovsk сообщила, что завершила продажу 31,1% производителя желруды IRC. 29,9% его акций, как и ожидалось, купила инвесткомпания Stocken Board за $10 млн. Еще 1,2% за $2,24 млн купила структура фонда Ильи Щербовича UCP.

В мае 2021 года, когда Газпромбанк, кредитор IRC, дал свое согласие на сделку, соглашение стало обязательным для исполнения.

Против сделки выступала компания "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер Petropavlovsk. Данная сделка заключалась в иных экономических условиях, в частности, цена по ней существенно ниже текущей рыночной стоимости 29,9% акций IRC, которая составляет около $65 млн, заявляла ЮГК. Компания даже пыталась заблокировать сделку через Высокий суд Лондона, но он отклонил иск.

Менеджмент Petropavlovsk неоднократно говорил, что главная цель сделки - не продать долю как таковую, а избавиться от гарантии, которую Petropavlovsk предоставляет IRC по обязательству перед Газпромбанком (около $118 млн, по актуальным данным).

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Его крупнейшим акционером с долей 31,1% является Petropavlovsk, входящий в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков. Вторым крупнейшим акционером Petropavlovsk является группа фондов Prosperity, она управляет около 15%.