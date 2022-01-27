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FT узнала о советах банкам с операциями в России подготовиться к санкциям

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк предупредил банки, которые имеют крупные операции в России, о необходимости подготовиться к возможному введению антироссийских санкций в случае нападения на Украину, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, ЕЦБ запросил у банков информацию о том, каким образом они намерены справляться с различными сценариями, например, с отключением России от международной системы SWIFT.

ЕЦБ хочет быть уверенным, что европейские фининституты смогут соблюдать любой санкционный режим и быстро прекратить работу с клиентами, которые подпадут под санкции, отмечает издание.

Введение санкций против России создаст серьезные риски для таких банков, как американский Citigroup Inc., французский Societe Generale (SocGen), австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, предупреждает FT.

Как отмечают источники издания, ЕЦБ проанализировал риски, связанные с различными сценариями, и запросил у банков информацию, касающуюся их собственных оценок и планов действий на случай введения санкций. Он также запросил информацию относительно операций в России и на Украине у крупнейших банков Германии и Нидерландов - Deutsche Bank и ING.

Согласно оценкам Банка международных расчетов (BIS), задолженность российских заемщиков перед международными банками, включая их подразделения в России, составляет порядка $121 млрд.

Самые крупные операции в России из европейских банков имеет SocGen, их объем, по оценкам JPMorgan, составляет 2,6 млрд евро. Операции Raiffeisen в России оцениваются в 1,9 млрд евро, UniCredit - в 1,4 млрд евро.

Топ-менеджер одного из банков сообщил FT, что основные риски санкции несут для его инвестиционно-банковского бизнеса, который работает с крупными международными компаниями и олигархами, а не для коммерческого банкинга, где он преимущественно работает со средними по размеру компаниями.

По его мнению, наибольшим "системным риском" станет отключение России от SWIFT, которое будет "иметь последствия для всей банковской системы России". При этом, он отмечает, что Банк России планирует в случае необходимости использовать внутреннюю систему межбанковских платежей вместо SWIFT.

Дополнительным риском для европейских банков является то, что конфликт вокруг Украины может уронить рубль и это сократит стоимость их российских "дочек".

Топ-менеджер еще одного европейского фининститута опасается, что Москва захочет наказать банки, которые будут стараться выполнять международные санкции.

ЕЦБ Украина SWIFT Citigroup Raiffeisen UniCredit Societe Generale Deutsche Bank ING

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