Кремль призвал не полагаться на спекуляции в СМИ об отключении РФ от SWIFT

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Кремле призвали ориентироваться на официальные заявления, а не спекуляции в СМИ относительно отключения или не отключения России от системы SWIFT и применения санкций в отношении российской банковской системы.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во вторник в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать публикации в СМИ о том, что США и Европа больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT, однако не исключают применение санкций к российским крупнейшим банкам. Его также спросили, будет ли в таком случае государство их поддерживать.

"Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных. Давайте все-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что отключение России от SWIFT невыгодно США и Европе, он сказал: "Если вы помните, SWIFT - это организация, и они выступали с заявлением, когда они говорили, что это фактически невозможно. Давайте тоже и это не упускать из вида. И давайте все-таки ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции в СМИ, коих сейчас имеется в изобилии".