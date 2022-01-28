UniCredit отказалась от покупки "Открытия" из-за геополитических рисков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Итальянская группа UniCredit отказалась от планов покупки банка ФК "Открытие", заявил журналистам глава группы Андреа Орчел, на которого ссылается агентство Bloomberg.

UniCredit отказывается от проведения due diligence "Открытия" после изучения вопроса о возможной покупке банка, сообщил Орчел в ходе пресс-конференции, посвященной финансовым результатам группы за 2021 год.

Как сообщает агентство, Орчел сослался на геополитическую напряженность вокруг России.

ЦБ, получивший акции "Открытия" в 2017 году в рамках санации, в августе 2021 года начал подготовку к продаже акций банка. Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор изучал обращения от потенциальных стратегических инвесторов, интересующихся контрольным пакетом "Открытия". В числе претендентов на банк "Открытие", помимо UniCredit, СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.

Банк "Открытие" работает с ЦБ по обоим направлениям продажи своих акций: сохраняется интерес стратегических инвесторов, параллельно готовится к IPO, говорил в конце декабря глава банка Михаил Задорнов. "Уже в ноябре мы проводили ряд встреч, где-то примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, иностранных и российских. И несмотря на то, что эти встречи совпали с известной темой Россия-Украина, ухудшением в целом геополитической обстановки, (...) по итогам встреч инвесторы заявили серьезный интерес именно к приватизации "Открытия", задавали очень конкретные вопросы и даже, что редко бывает, запрашивали возможную цену, возможные котировки и в целом отнеслись с большим интересом", - рассказал Задорнов.

Он заявил, что ЦБ после Нового года определится со способами продажи банка. "Но, конечно, интерес Центрального банка не только в приватизации, но и в хорошей цене за тот актив, которым сегодня является "Открытие", - отмечал Задорнов.

В начале января 2022 года ЦБ сообщил, что получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах реализации акций банка. При этом регулятор подчеркнул, что публичное размещение акций "Открытия" по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода ЦБ из капитала банка.