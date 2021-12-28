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ЦБ определится со способами продажи "Открытия" после Нового года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" работает с ЦБ по обоим направлениям продажи акций банка: сохраняется интерес стратегов, параллельно готовится к IPO. Об этом заявил глава кредитной организации Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Есть интерес, и мы осенью открывали свою базу данных, работали и со стратегами. И этот интерес, безусловно, сохраняется к "Открытию". И одновременно мы ведем полную подготовку к возможной продаже "Открытия" на рынке, то есть через IPO. Действительно, уже в ноябре мы проводили ряд встреч (уже не полеты, а онлайн) где-то примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, иностранных и российских", - рассказал Задорнов. И инвесторы проявили интерес к приватизации "Открытия", добавил он.

Он заявил, что ЦБ после Нового года определится со способами продажи банка. "Но, конечно, интерес Центрального банка не только в приватизации, но и в хорошей цене за тот актив, которым сегодня является "Открытие", - отметил Задорнов.

ЦБ, получивший акции банка в 2017 году, в августе этого года начал подготовку к продаже акций "Открытия". Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов (прием сообщений заинтересованных лиц проходил с 11 октября по 22 октября 2021 года). Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция. Ожидалось, что при наличии заинтересованных покупателей торги могли состояться до конца 2021 года. В числе претендентов на банк "Открытие" СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.

ЦБ не закрыл тему привлечения стратегических инвесторов, но как перспективный вариант рассматривает IPO "Открытия", говорила в конце ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы продолжаем работу по выяснению интереса потенциальных стратегических инвесторов, на первом этапе это, скорее, их была инициатива - обсудить продажу банка "Открытие". Сейчас мы договорились с инвестиционными консультантами, которые сами проводят работу со стратегическими инвесторами. Поэтому тема со стратегическими инвесторами пока не закрыта, но точно так же мы как перспективную рассматриваем альтернативу выхода на IPO. Сроки будут зависеть от того, как произойдет изучение в том числе более широкого интереса стратегических инвесторов", - сказала она.

Банк России может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня Задорнов.

ФК "Открытие" Михаил Задорнов Банк России

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