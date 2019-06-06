Мордашов допустил объединение ритейлеров "Лента" и "Утконос"

Это может полезно стратегически, чтобы избежать конфликта интересов

Гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Севергрупп" в будущем может объединить торговую сеть "Лента" и онлайн-гипермаркет "Утконос", чтобы избежать конфликта интересов. Об этом владелец и гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов сказал в интервью Bloomberg TV на полях ПМЭФ.

Пока "Севергрупп" не планирует объединять их. Мордашов отметил, что сначала следует "изучить бизнес "Ленты", синергии с бизнесом "Утконоса". По его словам, компания, возможно "когда-нибудь" к этому придет: "стратегически когда-нибудь, возможно, имеет смысл объединить их, чтобы избежать конфликта интересов".

Он подчеркнул, что для "Севергрупп" важно сохранить публичный статус "Ленты" и соблюсти интересы его миноритарных акционеров, подчеркнул он.

В апреле "Севергрупп" приобрела 41,9% "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%). 4 июня компания объявила, что довела долю в ритейлере до 78,7% по итогам оферты миноритариям.

В начале апреля представитель "Ленты" говорил, что "Севергрупп" уведомил ритейлера, что не будет объединять его с "Утконосом". Предполагалось, что компании продолжат работать независимо друг от друга, а в дальнейшем любые решения о сотрудничестве будет принмаеть совет директоров "Ленты".