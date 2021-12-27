Мордашов хочет превратить ритейлера "Ленту" в "национального чемпиона"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Алексей Мордашов, чья "Севергрупп" является крупнейшим акционером "Ленты", не планирует продавать ритейлера и хочет создать из него "национального чемпиона".

"Конечно, я предприниматель и веду бизнес, который должен быть экономически окупаем и ликвиден. В этом смысле теоретически бизнесы, конечно, покупаются и продаются. Но сейчас у меня нет какой-то цели продать "Ленту". В принципе моя задача - развить этот бизнес, мне хочется, чтобы этот бизнес был большим, национальным чемпионом, одним из крупнейших ритейлеров в стране, и это моя главная задача. Я точно не планирую продавать его и в принципе планирую оставаться акционером всю жизнь", - сказал Мордашов в эфире канала "Россия 24".

"Севергрупп" стала основным акционером "Ленты" в 2019 году. Группе принадлежит 78% акций ритейлера.

В марте 2021 года "Лента" представила стратегию развития, согласно которой компания планирует увеличить оборот вдвое, до 1 трлн рублей к 2025 году. Стратегия ритейлера также предполагает расширение торговых площадей вдвое, на 1,5 млн кв. м. Существенная часть этого прироста будет происходить за счет супермаркетов и магазинов "у дома".

В августе "Лента" закрыла две сделки - по покупке сети супермаркетов Billa в РФ и пермского ритейлера "Семья". В декабре "Лента" объявила, что приобретет у "Севергрупп" онлайн-ритейлера "Утконос". Сделка будет оплачена новыми акциями "Ленты", ее базовая цена составляет 20 млрд рублей.

Мордашов не исключил новых M&A-сделок "Ленты" в будущем.

"Не могу сказать, что мы реально планируем покупки, хотя, конечно, не могу их исключать. Но мы будем продолжать оставаться активными, несомненно, и на рынке M&A, и в органическом росте", - сказал он.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.