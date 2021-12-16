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Ритейлер "Лента" купит "Утконос"

Объединенное онлайн-подразделение будет названо Lenta-U

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" сообщил, что купит онлайн-гипермаркет "Утконос" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова. Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей.

Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций МКПАО "Лента" и их размещения путем закрытой подписки в пользу "Севергрупп", в рамках которой "Севергрупп" приняла обязательство по оплате уставного капитала "Ленты" в размере 20 млрд рублей. Другие акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Цена составит 1087 рублей за бумагу.

Сделку одобрил специальный комитет совета директоров "Ленты". Допэмиссия подлежит одобрению акционерами в ходе внеочередного собрания, которое состоится 11 февраля 2022 года. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 19 января.

Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на рынке e-grocery Москвы, особенно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиум", отмечается в сообщении.

В 2020 году доля "Утконоса" на московском рынке e-grocery составляла около 10%. За пределами Москвы и Московской области "Утконос" доставляет заказы в таких городах, как Калуга, Тверь и Тула. В 2018, 2019 и 2020 годах выручка "Утконоса" составила 8,5 млрд рублей, 8,6 млрд рублей и 14,3 млрд рублей соответственно. В первом полугодии 2021 года общие продажи "Утконоса" выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8 млрд рублей.

Сейчас "Утконос" управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 тысяч кв. м и двумя арендованными дарксторами общей площадью 21 тысяч кв. м, расположенными в Москве и Московской области. Компания использует собственную логистическую инфраструктуру, состоящую из 920 автомобилей, а также самостоятельно собирает заказы в дарксторах. В "Утконосе" работает более 5,2 тысяч человек.

Объединенное онлайн-подразделение получит название Lenta-U.

После завершения сделки генеральный директор "Утконоса" Дэнни Перекальски займет должность гендиректора онлайн-подразделения Lenta-U. Он будет отвечать за формирование стратегии, расширение онлайн-бизнеса "Ленты" и достижения ключевых операционных и финансовых показателей. Перекальски будет подчиняться генеральному директору "Ленты" Владимиру Сорокину.

"Севергрупп" принадлежит 100% долей в ООО "Новый Импульс-50", управляющем бизнесом "Утконоса". "Севергрупп" также является мажоритарным акционером "Ленты", владеющим 77,99% акций компании, что составляет 78,73% прав голоса.

По условиям соглашения, "Лента" получит 100% в "Утконосе" до конца первой недели февраля 2022 года. Предполагается, что ритейлер осуществит платеж "Севергрупп" после получения средств от размещения акций допэмиссии. Базовая цена сделки (20 млрд рублей) может быть скорректирована с учетом остатков денежных средств, имеющихся у "Утконоса" на дату передачи доли (финансовой задолженности у компании не будет).

Поскольку закрытие сделки запланировано на следующий год, прогноз "Ленты" на 2021 год остается неизменным. Компания представит прогноз на 2022 год вместе с объявлением результатов IV квартала и 2021 года в феврале 2022 года.

В мае "Лента" объявила, что покупает сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро. Сделка была закрыта в августе 2021 года. Тем же летом "Лента" приобрела пермскую сеть "Семья" за 2,45 млрд рублей.

Лента Севергрупп Утконос Дэнни Перекальски

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