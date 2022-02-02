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Softline увеличила объем buyback до $100 млн

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Softline увеличила объем средств на buyback до $100 млн, говорится в сообщении компании.

Компания объявила о запуске выкупа акций в конце декабря. Общая сумма программы составляла $10 млн.

Buyback запланирован на год - до 13 декабря 2022 года. Акции будут выкупаться на открытом рынке напрямую Softline или "дочерней" структурой. Какая именно "дочка" будет выкупать акции, в пресс-релизе не уточняется.

Цель программы - финансирование долгосрочного плана по мотивации топ-менеджмента компании.

Softline провела IPO в конце октября, по итогам которого компания привлекла $400 млн.

Бенефициаром Softline является ее основатель Игорь Боровиков.

Softline

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