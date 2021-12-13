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Softline объявила о запуске программы buyback на сумму до $10 млн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Softline объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до $10 млн. Максимальное количество GDR, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 18,3 млн, следует из сообщения компании.

Buyback запланирован на год - до 13 декабря 2022 года.

Акции будут выкупаться на открытом рынке напрямую Softline или "дочерней" структурой. Какая именно "дочка" будет выкупать акции, в пресс-релизе не уточняется.

Цель программы - финансирование долгосрочного плана по мотивации топ-менеджмента компании.

Softline провела IPO в конце октября, по итогам которого компания привлекла $400 млн.

Бенефициаром Softline является ее основатель Игорь Боровиков.

Компания не раскрывала акционерную структуру после IPO, перед сделкой Боровиков владел 78,8% Softline Holding Limited через Softline Group Inc, Da Vinci Capital - 11,4%, у Broadreach Limited, бенефициаром которой является сооснователь группы МДМ Серей Попов, - 5,4%.

Softline

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