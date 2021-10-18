Поставщик IT-решений Softline установил ценовой диапазон IPO

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Поставщик IT-решений Softline в рамках подготовки к IPO на LSE и МосБирже определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR.

Согласно сообщению компании, в рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании.

Предполагаемая рыночная капитализация компании, исходя из заявленных параметров, составит $1,49-1,93 млрд.

Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения - на 27 октября.

Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент - 360 дней.

Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.

Предполагаемая рыночная капитализация компании исходя из заявленных параметров составит $1,49-1,93 млрд. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок.

Ожидаемый free float по итогам IPO, исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн, может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.

В проспекте Softline к IPO говорится, что Боровиков владеет 78,8% Softline Holding Limited через Softline Group Inc, у Da Vinci Capital - 11,4%, у Broadreach Limited, бенефициаром которой является сооснователь группы МДМ Серей Попов - 5,4%, в числе акционеров - белорусский Zubr Capital.

Кроме того, у CEO компании Сергея Черноволенко есть опцион на приобретение почти 6,3 млн акций Softline.

Группа основана Боровиковым в 1993 году, она присутствует на рынках России, США, Индии, а также в ряде стран Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.