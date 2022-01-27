Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 362 130 423+3 495 205

Wildberries в 2021 году увеличил продажи книг на 78%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries в 2021 году увеличил продажи книг на 78% в стоимостном выражении, сообщила компания.

За год покупатели приобрели на онлайн-площадке почти 33 млн книг (включая цифровые). Больше всего заказов пришлось на Московский регион (30% всех покупок), Краснодарский край (4%) и Санкт-Петербург (4%).

Как отметили аналитики Wildberries, Краснодарский край в 2021 году впервые обошел по количеству проданных книг Санкт-Петербург, что связано с активным приростом населения в этом регионе из-за временной релокации "удаленщиков" и переездом жителей других населенных пунктов.

ЭкономикаДочерний банк Wildberries начал предлагать покупателям предоплаченные картыЧитать подробнее

Популярность книг на русском языке выросла среди зарубежных покупателей (в США, Германии, Франции, Италии, Израиле и др. странах), сообщил Wildberries. В 2021 году онлайн-ритейлер увеличил продажи книг за пределами России на 54% (в штуках), самыми активными покупателями стали жители Израиля, Германии и США.

Аналитики Wildberries также отметили, что в 2021 году заметно вырос спрос на книги по психологии и саморазвитию, а также на эзотерику и комиксы. В десятку самых популярных книг вошли "Скорочтение для детей от 6 до 9 лет" Шамиля Ахмадуллина, "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского, "Искусство любить" Эриха Фромма, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "1984" Джорджа Оруэлла, "Токийский гуль" Суи Исиды, "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево.

Wildberries

Новости по теме

Новости

Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

Brent торгуется у $89,27 за баррель

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 1,8% под давлением падающих мировых рынков

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году. Обзор

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Brent подорожала до $90 за баррель впервые с октября 2014 года

Рубль вечером обвалился к доллару и евро на усилении геополитических рисков

"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"

"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });