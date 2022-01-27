Wildberries в 2021 году увеличил продажи книг на 78%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries в 2021 году увеличил продажи книг на 78% в стоимостном выражении, сообщила компания.

За год покупатели приобрели на онлайн-площадке почти 33 млн книг (включая цифровые). Больше всего заказов пришлось на Московский регион (30% всех покупок), Краснодарский край (4%) и Санкт-Петербург (4%).

Как отметили аналитики Wildberries, Краснодарский край в 2021 году впервые обошел по количеству проданных книг Санкт-Петербург, что связано с активным приростом населения в этом регионе из-за временной релокации "удаленщиков" и переездом жителей других населенных пунктов.

Популярность книг на русском языке выросла среди зарубежных покупателей (в США, Германии, Франции, Италии, Израиле и др. странах), сообщил Wildberries. В 2021 году онлайн-ритейлер увеличил продажи книг за пределами России на 54% (в штуках), самыми активными покупателями стали жители Израиля, Германии и США.

Аналитики Wildberries также отметили, что в 2021 году заметно вырос спрос на книги по психологии и саморазвитию, а также на эзотерику и комиксы. В десятку самых популярных книг вошли "Скорочтение для детей от 6 до 9 лет" Шамиля Ахмадуллина, "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского, "Искусство любить" Эриха Фромма, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "1984" Джорджа Оруэлла, "Токийский гуль" Суи Исиды, "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево.