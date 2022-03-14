Для компаний с госучастием вопрос о дивидендах будет решаться индивидуально

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вопросы дивидендной политики будут рассматриваться по каждой компании с государственным участием отдельно, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Михаил Мишустин 11 июня 2021 года подписал распоряжение о новых подходах к дивидендной политике компаний с государственным участием, в соответствии с которыми госкомпании должны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Мы будем предметно рассматривать эти позиции по каждой из компаний. (...) Отдельным банкам с государственным участием, возможно, придется помочь таким образом, чтобы прибыль, которая осталась у того или иного финансового института, не распределялась в качестве дивидендов государству. Но это, повторюсь, будет предметно рассматриваться по каждой такой организации", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрено установленное правило о 50%.

При этом он отметил, что речь идет не только финансовых институтах, но и о компаниях с госучастием из других секторов.