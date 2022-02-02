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Греф выступил за развитие стейблкоинов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подходить к регулированию новых технологий нужно очень осторожно, особенно блокчейна: использовать криптовалюты для расчетов в России не стоит, но и запрещать такие производные от них, как стейблкоины, нельзя, считает президент - предправления Сбербанка Герман Греф. Он сказал это журналистам.

"Хождение как платежное средство, запрет его на территории страны - я поддерживаю. Владение - я не понимаю, зачем запрещать. Тем более, ни в коем случае нельзя запрещать никакие такие производные вещи, как стейблкоины. У нас есть закон о цифровых финансовых активах, который в общем позволяет это - NFT, стейблкоины, и надо это развивать всячески, и самое - главное способствовать развитию технологии блокчейн, за которой будущее", - сказал он.

В силу глобализации, если Россия что-то перерегулирует, компетенции моментально перейдут в другие юрисдикции, считает Греф.

"Я никогда не поддерживал никаких запретов. Тем более, здесь. Запрет на владение, на мой взгляд, он и невозможен. Тем более, когда у людей (если говорить о всем населении страны) уже миллиарды долларов вложены в криптовалюты. Сейчас как это можно запретить?" - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что нужно очень аккуратно подходить к инвестициям в криптовалюты, оценивать их высокие риски.

"Нужно людям давать понимание и знание того, что, конечно же, это очень волатильный инструмент, который может привести к тому, что в один прекрасный момент вы можете потерять все. Но если человек все осознает и идет инвестирует, то зачем ему запрещать? Я не понимаю. Мы же не запрещаем казино. А потом вложения в акции целого ряда компаний не менее сегодня рискованы, чем вложения в криптовалюты", - подчеркнул Греф.

Объем сделок российских граждан с криптовалютами, согласно опросу Центробанком крупнейших кредитных организаций, достигает $5 млрд в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей, показывают исследования, которые проанализировал ЦБ.

Банк России и правительство в настоящее время обсуждают судьбу регулирования рынка криптовалют. В то время как ЦБ выступает за запреты на большинство операций с ними в России, Минфин предлагает более мягкий подход. Позицию министерства поддержал Росфинмониторинг.

Герман Греф Сбербанк Банк России Минфин

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