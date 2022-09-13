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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Думе предложили дать иностранцам возможность анонимно покупать цифровую валюту РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы должны получить возможность приобретать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа, что сведет к минимуму риск подпасть под санкции, считает глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

"Необходимо: отечественную цифровую валюту подкреплять реальными активами; создать возможность "анонимных точек входа" для приобретения иностранными инвесторами российской цифровой валюты во избежание наложения санкций", - написал он в своем телеграм-канале.

Депутат также выступил за легализацию майнинга криптовалют, его закрепление за энергоизбыточными регионами России и без льготных тарифов подключения.

"Цивилизованный майнинг и продуманность в использовании цифровых валют откроет новые возможности для финансового, экономического и технологического секторов", - считает Гутенев.

Сейчас в России обсуждается и уже пилотируется с рядом банков создание только одной отечественной цифровой валюты - цифрового рубля, концепция Банка России не предполагает его обеспечение реальными активами.

В конце июня Институт исследований и экспертизы "ВЭБ.РФ" выпустил доклад, в котором рассматривал состояние и перспективы функционирования системы платежей в международных расчетах. Одно из предложений доклада - необходимость в условиях санкций выпуска стейблкоина (криптовалюта, обеспеченная активом - ИФ) под рабочим названием "золотой рубль", который будет обеспечен золотом.

Схема была предложена следующая: государство производит выпуск цифровой валюты, обеспеченной золотом из ЗВР - "золотой рубль", государство создает биржу, на которой производится обмен валют на "золотой рубль", покупатель приобретает на бирже "золотой рубль", оплачивает товар, продавец поставляет товар и затем обменивает "золотой рубль" на необходимую валюту.

"Предложение: под золотое обеспечение вполне возможно выпустить стейблкоин под рабочим названием "золотой рубль". Заблокировать операции с криптозолотым рублем у американцев не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Основное отличие от цифрового рубля заключается именно в золотом обеспечении, и направлен он будет не на внутренние расчеты, а на внешние, том числе между третьими странами без участия России", - говорилось в докладе.

13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ к 19 декабря выработать согласованную позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах.

Владимир Гутенев Банк России Госдума Михаил Мишустин
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