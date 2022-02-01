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"Золотая корона" запретила транзакции с криптовалютой

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Система денежных переводов KoronaPay ввела запрет на все транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне появления информации о проверках ЦБ в отношении операций российских банков с криптообменниками, говорится в сообщении компании.

"Золотая Корона" входит в ГК "Центр финансовых технологий" и является крупнейшей в РФ и СНГ системой денежных переводов. В 2021 году через нее было совершено 28 млн операций, годовой объем переводов составил 767 млрд рублей. В 2020 году платежная система вышла на европейский рынок платежей, где работает через зарегистрированную на Кипре компанию KoronaPay Europe.

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"В то время как регулирующие органы в некоторых европейских странах все еще относительно спокойно относятся к взрывному росту рынка криптовалюты, становится все более очевидным, что регуляторы на рынках нашего присутствия в настоящее время сопротивляются росту цифровых валют. Мы хотим заверить их в том, что у нас действует политика абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой, и мы будем сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы, как того требует антиотмывочное законодательство, в том числе в Европе", - сказал гендиректор KoronaPay Europe Глеб Козлов, слова которого приводят в сообщении.

По данным газеты "Коммерсантъ", ЦБ РФ в конце 2021 года направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц. В запросах в зависимости от банка фигурировали криптообменники, на сайтах которых в числе партнеров были указаны Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Western Union, WebMoney, а также "Золотая корона".

"Мы особенно обеспокоены появлением мошеннических обменников, которые часто используют названия и логотипы известных финансовых учреждений и платежных систем на своих веб-сайтах, чтобы ввести потребителей в заблуждение", - сказал Козлов.

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По оценкам ЦБ, объем сделок российских граждан с криптовалютами достигает $5 млрд в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей, показывают исследования, которые проанализировал ЦБ.

Банк России и правительство в настоящее время обсуждают судьбу регулирования рынка криптовалют. В то время как ЦБ выступает за жесткий вариант регулирования (ввести запреты на большинство операций с ними в РФ), Минфин предлагает более мягкий подход. Позицию министерства поддержал Росфинмониторинг. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и сообщить о результатах.

Решение по дальнейшему развитию рынка криптовалют может быть принято в течение месяца, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев. "Главный центр соприкосновения - что и мы, и Центральный банк против расчетов (в криптовалюте - ИФ). Пока не очень понятно, как мы будем сводить позиции, но не хочется отказываться от варианта компромисса в будущем. Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден", - сказал Моисеев.

Золотая корона KoronaPay

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