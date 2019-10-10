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Греф усомнился в перспективах использования криптовалюты Facebook в России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Криптовалюта Libra (проект Facebook) вряд ли будет использоваться в России, так как у многих российских игроков были аналогичные планы по выпуску своих цифровых валют, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Такое заявление Греф сделал на форуме Finopolis в Сочи. Руководитель Сбербанка также выразил мнение, что не нужно спешить с регулированием криптовалют. "Сейчас шло обсуждение stablecoin (стейблкойн, криптовалюты, обеспеченные обычными валютами и активами - ИФ). На мой взгляд, здесь тоже не надо спешить с регулированием. Я не верю ни в какие централизованные продвинутые системы. (. . .) Я считаю, что нужно создавать условия для того, чтобы децентрализованные такого рода системы появлялись, все-таки сначала надо понаблюдать, как они будут развиваться", - отметил Греф.

Глава Сбербанка не видит никакой угрозы от stablecoin, в отличие от биткойна и традиционных криптовалют. "На самом деле, я думаю, это будет развиваться", - добавил Греф.

Facebook в июне объявила о планах выпуска криптовалюты Libra в 2020 году. Она будет относиться к категории стейблкойн.

В России в настоящее время оборот криптовалют законодательно не регулируется. В ближайшее время планируется принять закон "О цифровых финансовых активах", регламентирующий в том числе использование криптовалют. В июле замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в России не будет приниматься отдельное решение по регулированию Libra.

Герман Греф Сбербанк Facebook Libra

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