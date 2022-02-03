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ВТБ в 2022 году планирует секьюритизацию ипотеки на 150 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2022 году планирует секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 150 млрд рублей и потребительских ссуд объемом 65 млрд рублей, рассказал журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

В конце 2021 года ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на 207,6 млрд рублей по программе ДОМ.РФ.

"В этом году мы хотим выйти на одну сделку секьюритизации ипотеки объемом порядка 150 млрд рублей, но "окна" возможностей для продажи бумаг в рынок пока не будет, потому что при размещении облигационных займов он будет требовать большей доходности. Большого объема секьюритизации на рынке, где ставки растут, не бывает. Мы не продадим эти ценные бумаги инвесторам, будем держать в своем портфеле и ждать, когда ставки пойдут вниз", - сказал Печатников.

В прошлом году ВТБ также разместил бонды на 35 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов. В этом году банк планирует новую сделку.

"Практику в этом году будем продолжать, уже принимаем решение о новой сделке на 65 млрд рублей. Планируем эту сделку начать в первом квартале, во втором уже будем продавать розничным инвесторам. Там есть у нас потенциал по передаче высокой доходности покупателям. Если разместимся выгодно, то во втором полугодии, возможно, проведем еще одну сделку такого же объема, может быть, и больше. Это выгодно всем: и потребителю, который получает очень хороший доходный недолгий инструмент, и нам - из-за экономии капитала", - заявил Печатников.

ВТБ Анатолий Печатников ДОМ.РФ

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