Молдавия грозит расторгнуть договор с "Газпромом" в случае отказа проводить аудит долга

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" может быть расторгнут, если не будет проведен аудит исторического долга. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Если до мая 2022 года не будет проведен аудит исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", существует риск расторжения контракта и прекращения поставок газа в Молдавию. Мы делаем все для того, чтобы аудит был проведен согласно подписанному с "Газпромом" протоколу - до мая 2022 года", - сказал Спыну.

Правительство Молдавии подготовило документацию для тендера по отбору компании, которая проведет аудит. Он сообщил, что контракт с ней будет оплачен за счет бюджетных средств.

"На прошлой неделе на заседании Наблюдательного совета "Молдовагаза" эта информация была также передана представителям "Газпрома" в совете. Было принято решение, что предложения от "Газпрома" поступят до 25 января, после чего будет объявлен тендер", - сказал Спыну.

Проведение аудита исторического долга перед "Газпромом"

С 1 ноября 2021 года вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии. По итогам переговоров с "Газпромом" в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года молдавская и российская стороны подписали протокол в дополнение к контракту на поставку природного газа.

Он предусматривает, в том числе, и проведение аудита исторического долга для того, чтобы преодолеть разногласия по этому поводу. "Газпром" утверждает, что долг правого берега Днестра составляет $709 млн, включая пеню. Молдавская сторона считает эту сумму сильно завышенной.

При этом, проблема долга Приднестровского региона остается нерешенной. Приднестровье получает газ в рамках единого контракта с Молдавией, но за газ не платит. Накопленные средства аккумулируются на специальном "газовом счете" и используются властями Приднестровье на покрытие дефицита бюджета непризнанной республики. Этот долг левого берега Днестра составляет уже $7,5 млрд.

Согласно подписанному протоколу, аудиторский отчет должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета "Moлдовагаза" в мае 2022 года.