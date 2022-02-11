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ЦБ объяснил отсрочку возвращения инфляции к целевым 4% до середины 2023 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевым 4% к концу 2022 года необходимо было бы шоковое повышение ставки с последующей рецессией, Банк России же выбрал постепенную дезинфляцию и возвращение к таргету в середине следующего года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы прогнозируем инфляцию в 5-6% в этом году и ее возвращение к цели в середине следующего года. Сразу подчеркну, это ни в коем случае не означает, что мы меньше привержены своей цели. Можем ли мы обеспечить инфляцию в 4% к концу этого года? Без рецессии нет. Для этого нам пришлось бы пойти на шоковое повышение ставки, которое создало бы угрозы как для устойчивости экономического роста, так и, возможно, финансовой стабильности, и это бы означало перелет инфляции гораздо ниже цели в следующем году", - сказала она.

"Сбалансированное решение - это постепенная дезинфляция, которая вернет инфляцию к цели, не создавая рисков для устойчивого экономического роста", - отметила Набиуллина.

По оценкам Центробанка, сбалансированная денежно-кредитная политика предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9-11% годовых в этом году, 7,5-9% - в следующем и 5-6% - в 2024 году. "Этот прогноз пока не позволяет говорить о том, что цикл повышения ставки завершен. Мы допускаем ее повышения на ближайших заседаниях", - заключила она.

Банк России Эльвира Набиуллина

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