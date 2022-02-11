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Банк России ждет начала замедления месячной инфляции в I полугодии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает замедление месячной инфляции в первом полугодии, со снятой сезонностью инфляция будет близка к таргету к концу 2022 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидали сначала, что в четвертом квартале произойдет замедление инфляции, затем в начале этого года, пока мы не можем сказать, что это замедление происходит. Но нельзя сказать, что инфляция ускоряется, нельзя сказать, что замедляется, где-то эти колебания вокруг пиковых значений. На наш взгляд, замедление месячной инфляции будет происходить уже в первом полугодии 2022 года и постепенно, к концу этого года, в сезонно-сглаженном выражении текущий уровень цен будет близок к нашей цели", - сказала она.

По ее словам, существует "много факторов неопределенности". В частности, Банк России пока не понимает, "как отыграется шок издержек".

"Конечно, все это будет влиять на инфляцию, на инфляцию будут влиять и инфляционные ожидания, эти факторы мы будем отслеживать. Много неопределенности, но, тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее к нашей цели", - сказала Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина

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