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"Эльгауголь" в 2021 году удвоила добычу угля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Эльгауголь" (95% у "А-Проперти" Альберта Авдоляна, 5% у "Ростеха") в 2021 году удвоила добычу по сравнению с 2020 годом - до 14,7 млн тонн угля, сообщилат пресс-служба правительства Якутии.

"По итогам 2021 года "Эльгауголь" добыла 14,7 млн тонн угля, что в 2,1 раза больше, чем в предшествующем году. Реализовано 14,6 млн тонн угля, в том числе на экспорт - 14 млн тонн, на российские рынки - 0,6 млн тонн", - говорится в сообщении.

Ожидается, что предприятие добудет в 2022 году 20,2 млн тонн угля.

"Несмотря на все ограничительные меры, компания растет быстрее всех на рынке коксующего угля. На Эльге разворачивается огромное строительство обогатительных фабрик, транспортной и социальной инфраструктуры. Кратно растет добыча угля", - сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании.

Николаев рассчитывает, что Эльга постепенно превратится в юго-восточный форпост республики.

"Завершается проект по увеличению пропускной способности железнодорожной ветки Эльга-Улак. Параллельно ведутся работы по расширению пропускной способности железнодорожной ветки до 24 млн тонн в год. Продолжается строительство 5 обогатительных фабрик с суммарным объемом переработки 24,5 млн тонн в год", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на главу Якутии сообщалось, что в 2021 году перед компанией стоит задача добыть 18 млн тонн угля. В 2020 году "Эльгауголь" добыла 7 млн тонн угля.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. "Эльгауголь" планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд рублей.

Эльгауголь Якутия Айсен Николаев А-Проперти Альберт Авдолян7

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