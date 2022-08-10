"Эльгауголь" приобрела контроль в компании с лицензиями на разведку угля

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ООО "Эльгауголь" (подконтрольно "А-Проперти" Альберта Авдоляна) приобрело 67% долей ООО "Ундыткан", владеющего двумя лицензиями на геологоразведку близ Эльгинского месторождения угля с суммарными прогнозными ресурсами около 2,5 млрд тонн.

По данным ЕГРЮЛ, 1 июля "Эльгауголь" стала владельцем 67% долей ООО "Ундыткан". Ранее эта компания на 50% принадлежала ООО "РГ Проект" (конечный владелец - "Росгеология"), еще на 50% - ООО "РГ Партнер" (на 49% принадлежит также "Росгеологии", еще на 51% - Дмитрию Чепурному). После сделки 33% "Ундыткана" осталось у "РГ Партнера".

По данным Росгеолфонда, "Ундыткан" с октября 2021 года владеет двумя лицензиями на геологоразведку - на Ундытканской и на Приграничной угленосных площадях возле Эльгинского месторождения угля. По данным Минприроды, прогнозные ресурсы Ундытканской площади составляют 1,31 млрд тонн угля по категории P1, Приграничной площади - 1,176 млрд тонн по категории P1.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Ранее "А-Проперти" оценивала затраты на разработку месторождения в 130 млрд рублей.

Эльгинский угольный проект, по данным ЕГРЮЛ на 10 августа, принадлежит на 80% структурам Альберта Авдоляна, еще на 20% через ООО "Энергогрупп" его новому партнеру - гендиректору УК "Эльга уголь" Александру Исаеву.