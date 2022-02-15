Яндекс банк в I полугодии протестирует транзакционные продукты

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что протестирует транзакционные розничные банковские продукты в первом полугодии 2022 года, во втором полугодии начнется тестирование кредитных розничные продуктов.

В июле 2021 года интернет-компания купила банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки к "Яндексу" перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс банк может выдать первый кредит в 2022 году, говорил РБК глава "Яндекса" Тигран Худавердян. Банк будет поддерживать транзакционные сервисы ИТ-холдинга и выдавать продукты тем, кто сейчас ограничен в их получении, например, самозанятым водителям такси и курьерам.

15 февраля "Яндекс" сообщил, что с момента получения лицензии сосредоточился на формировании необходимой банковской инфраструктуры, включая платежные решения, обработку и интеграцию с международными платежными системами.

Одновременно "Яндекс" внедряет процессы, требуемые регулирующими органами, включая банковский финансовый учет, комплаенс, казначейство и т.д. Кроме того, компания разрабатывает собственные решения по управлению рисками и кредитному скорингу, основанные как на банковской практике, так и на базе инструментов машинного обучения "Яндекса" и анонимизированных данных.

Чистый убыток Яндекс банка за 9 месяцев по РСБУ составил 105,4 млн рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2021 года выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 110,3 млрд рублей.