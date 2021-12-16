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"Яндекс Банк" возглавил бывший зампред банка "ДОМ.РФ"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председателем правления дочернего банка "Яндекса" назначен Михаил Громов, работавший ранее в банке "ДОМ.РФ" и в группе Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Экономика"Яндекс" намерен представить первые кредитные продукты в 2022 годуЧитать подробнее

Назначение произошло 13 декабря.

Громов начал карьеру в банковской отрасли в Альфа-банке, в 2010 году присоединился к команде Сбербанка для реализации проекта "Фабрика разработки", с 2014 по 2018 год руководил департаментом и входил в правление "Сбербанк-Технологии", отвечал за развитие процессов производства, качество и надежность цифровых сервисов и бэк-офисных IT-систем банка. С 2018 года он был IT-директором международного блока Sberbank International. С февраля 2019 года Громов работал в банке "ДОМ.РФ" сперва на должности вице-президента, затем вошел в правление кредитной организации.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в июле 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит ей развивать собственное финтех-направление. В сентябре он был переименован в АО "Яндекс Банк". Ранее сообщалось, что "Яндекс" может представить первые кредитные продукты уже в 2022 году.

"Яндекс" начал активно работать над созданием собственной финтех-вертикали после завершения работы совместного предприятия со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку.

Яндекс Яндекс Банк Михаил Громов

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