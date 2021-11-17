"Яндекс" в III квартале докапитализировал дочерний банк на 500 млн руб.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" в третьем квартале докапитализировал дочерний банк на 500 млн рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ.

В июле компания предоставила Яндекс банку (прежнее название - банк "Акрополь") бессрочный субординированный депозит на 300 млн рублей, а в сентябре - на 200 млн рублей. Банк уже получил согласие ЦБ на включение субордов в состав источников добавочного капитала, говорится в отчетности.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

В июньском обзоре "ВТБ Капитала" по итогам организованного ознакомительного road show для интернет-компании сообщалось, что вслед за сделкой "Яндекс" может представить первые кредитные продукты в 2022 году.

Чистый убыток Яндекс банка за 9 месяцев по РСБУ составил 105,4 млн рублей.