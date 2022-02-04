Сбер ждет повышения ключевой ставки в феврале минимум до 9,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки как минимум до 9,5% можно ожидать от Банка России 11 февраля, прогнозируют в Сбере.

"Мы ожидаем, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 9,5%. Как и в декабре, (когда ЦБ повысил ставку на те же 100 б. п.) признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют. Мы считаем, что повышение ставки на 150 б. п. - это маловероятный сценарий, так как прогнозируемое повышение на 100 б. п. - и так очень большой шаг для Центробанка", - считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Напомним, что в марте 2021 года Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ужесточения ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,5%. В июле ЦБ впервые с декабря 2014 года поднял ставку сразу на 100 б.п., до 6,5%. В сентябре ставка выросла еще на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре регулятор повысил ставку на 75 б.п. - до 7,5%.

17 декабря ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.

В Сбере считают, что это не последнее повышение ставки.

"В дальнейшем, как мы ожидаем, Центробанк повысит ставку в этом году хотя бы один раз. В базовом сценарии мы предполагаем, что на мартовском заседании он поднимет ее на 50 б. п. Тем не менее совершенно исключать возможность того, что в марте он снова повысит ставку на 100 б. п., нельзя - риски того, что инфляция останется выше прогнозов, по-прежнему велики", - говорит Рапохин.

В целом, к повышению ставки готово все банковское сообщество. Так ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников обещал изменения уровня ставок по ипотеке в случае повышения ставки ЦБ.

"Если 11 февраля ЦБ вновь поднимет ключевую ставку, а, скорее всего, так и будет, то мы не исключаем нового повышения ставок по кредитам. Дождемся решения регулятора", - пообещал Печатников.