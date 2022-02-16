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Natura Siberica вложит до 500 млн рублей в обновление брендов и ассортимента

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группа Natura Siberica, крупный российский производитель и продавец косметики, объявила, что обновит фирменный стиль и запустит новые линейки и категории продуктов. Инвестиции в это составят до 500 млн рублей.

Всего в 2022 году планируется выпустить более 580 новых наименований продукции всех брендов ГК Natura Siberica.

В развитии брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica компания сосредоточится на оптимизации ассортимента, расширении категорий и запуске новых каналов сбыта. В рамках ребрендинга будет изменен дизайн упаковки и выпущены новые линейки уходовой и декоративной косметики.

Группа пообещала, что уже в 2022 году приступит к учету и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.

Новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль компании разрабатывались в течение 2021 года, приступить к реализации плана Natura Siberica смогла в декабре.

Группа Natura Siberica объединяет бизнес по производству косметики и сети магазинов под вывесками Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica. Среди других брендов компании - "Рецепты бабушки Агафьи", "100 трав Агафьи" и др. Выручка основных структур группы - ООО "Первое решение" и ООО "Натура Сиберика" - в 2020 году составила 6,6 млрд рублей и 4,4 млрд рублей соответственно (данные по РСБУ из системы "СПАРК-Интерфакс").

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в январе 2021 года в компании начался корпоративный конфликт между наследниками, который в начале сентября привел к временному закрытию магазинов и остановке производства.

В январе 2022 года гендиректором Natura Siberica был назначен Феликс Либ, который ранее работал в АФК "Система". О том, что АФК потенциально может вложиться в Natura Siberica, говорил в августе CEO корпорации Владимир Чирахов.

Natura Siberica Андрей Трубников Феликс Либ АФК Система

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