Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК "Система"

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Гендиректором производителя косметики Natura Siberica назначен Феликс Либ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

До назначения Либ работал в ПАО АФК "Система" и занимал пост исполнительного директора корпорации.

Первая жена покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова - Ирина Трубникова - стала советником Либа.

По его словам, в ближайших планах менеджмента Natura Siberica: оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D c целью вывода на рынок новых продуктов, обновление маркетинговой стратегии.

Интерес АФК "Система"

Трубникова, в свою очередь, отметила что ее с Либом взгляды на дальнейшее развитие компании совпадают. "Надеюсь, что вместе мы сделаем максимум, чтобы привлечь в компанию новые инвестиции и нарастить ее долю на рынке косметики. Особые надежды я связываю с интересом АФК "Система" к нашей компании", - сказала Трубникова, слова которой приводит пресс-службе компании.

"Natura Sibericа - инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал. Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель АФК "Система" Сергей Копытов "Интерфаксу".

О том, что АФК потенциально может вложиться в Natura Siberica, которая столкнулась с корпоративным конфликтом после смерти основателя компании в 2021 году, говорил в августе CEO корпорации Владимир Чирахов. "Если говорить о Natura Siberica, то мы (АФК "Система" - ИФ) не являемся частью корпоративного конфликта в Natura Siberica, но в любом случае мы открыты к любой возможности инвестировать. Может быть, в будущем мы обсудим эту возможность", - отмечал тогда Чирахов.

В прошлом году о переговорах "Системы" с наследниками Трубникова по приобретению доли в производителе косметики сообщали The Bell и Forbes со ссылкой на источники. Знакомый с ходом переговоров источник говорил ранее "Интерфаксу", что АФК "Система" находится в тесном контакте с основными акционерами компании - в частности, с Ириной Трубниковой.

Группа Natura Siberica объединяет бизнес по производству косметики и сети магазинов под вывесками Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica. Среди других брендов компании - "Рецепты бабушки Агафьи", "100 трав Агафьи" и др. Выручка основных структур группы - ООО "Первое решение" и ООО "Натура Сиберика" - в 2020 году составила 6,6 млрд рублей и 4,4 млрд рублей соответственно (данные по РСБУ из системы "СПАРК-Интерфакс").

Конфликт после смерти основателя

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в январе 2021 года в компании начался корпоративный конфликт между наследниками, который в начале сентября привел к временному закрытию магазинов и остановке производства.

Трубникову принадлежало 62% долей в компании-производителе косметики "Первое решение" (23% - у Ирины Трубниковой, 15% - у Дмитрия Трубникова), 60% в ООО "Натура Сиберика" (40% у Ирины Трубниковой), а также доли в ряде связанных с этими ООО компаний ("Органик Шоп Рус", "Планета Органика", "Северная косметика" и др).

В СМИ фигурировал еще один претендент на выкуп долей у наследников Трубникова: в августе сообщалось, что АФК "Система" ведет переговоры с En+ Group Олега Дерипаски о распределении долей в Natura Siberica.

Переговоры проходили в рамках урегулирования судебного спора более чем на 4 млрд рублей, инициированного против ООО "Первое решение" (производитель Natura Siberica) компанией ООО "Эн+ Рециклинг" (по данным The Bell, эта компания связана с Олегом Дерипаской).

Ущерб от пожара на 3 млрд

В марте 2020 года в результате пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где "Первое решение" арендовало производственные площади, сгорел ангар. Владелец объекта ООО "Эн+ Рециклинг" подал в суд на "Первое решение", оценив ущерб в 4,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области в сентябре обязал "Первое решение" заплатить почти 3 млрд рублей по иску компаний "Эн+ Рециклинг" и "Ингосстрах", сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники (страховщик, изначально привлеченный в качестве третьего лица, в порядке правопреемства стал соистцом с объемом требований 1,49 млрд рублей).