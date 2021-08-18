АФК "Система" и структуры Дерипаски обсуждают раздел долей в Natura Siberica

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" и структуры акционера En+ Group Олега Дерипаски договариваются о распределении долей в производителе косметики Natura Siberica, сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, АФК "Система" договаривается об участии в капитале Natura Siberica с наследниками покойного основателя компании Андрея Трубникова.

Ранее издание The Bell сообщало о переговорах АФК по приобретению доли первой жены Трубникова - Ирины - и двух ее детей.

По данным Forbes, теперь АФК заинтересована в получении доли третьей жены Трубникова - Анастасии.

Если АФК сможет договориться с ними обеими, после распределения наследства корпорация может получить от 85% до 90% Natura Siberica. Вся Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн, отмечает издание со ссылкой на источник.

Знакомый с ходом переговоров источник сообщил "Интерфаксу", что АФК "Система" находится в тесном контакте с основными акционерами компании, в частности, Ириной Трубниковой.

Источники Forbes утверждают, что структуры Олега Дерипаски, который владеет 44,95% En+ Group, в свою очередь, ведут переговоры с АФК "Система" о разделе будущего контрольного пакета в Natura Siberica - и что на текущий момент стороны договорились поделить его поровну.

Иск из-за пожара на 4 млрд рублей

Переговоры происходят в рамках урегулирования судебного спора более чем на 4 млрд рублей, инициированного компанией ООО "Эн+ Рециклинг" против ООО "Первое решение" (производитель Natura Siberica).

Весной 2020 года в результате пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где ООО "Первое решение" арендует производственные площади, сгорел ангар. Владелец объекта - ООО "Эн+ Рециклинг" - подал в суд на "Первое решение", оценив ущерб в 4,5 млрд рублей. Арендатор в свою очередь утверждал, что пожар случился не по его вине.

В материалах судебного разбирательства указано, что впоследствии наименование истца было уточнено - им стало ООО "ДОЗАКЛ", сумма требований которого в настоящий момент составляет почти 2,68 млрд рублей. Кроме того, "Ингосстрах", изначально привлеченный в качестве третьего лица, в порядке правопреемства стал соистцом с объемом требований 1,49 млрд рублей. Совокупный размер претензий истцов сейчас оценивается в 4,17 млрд рублей.

Очередное заседание по делу запланировано на 14 сентября. "Сторонам обсудить вопрос об урегулировании спора миром", - говорится в определении судебной инстанции от 16 августа.

И "Эн+ Рециклинг", и "ДОЗАКЛ", и "Ингосстрах" связаны с Олегом Дерипаской, писал ранее The Bell.

Летом прошлого года ООО "Первое решение" подавало иск против ООО "ДОЗАКЛ" о взыскании 490 млн рублей. Первая и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении иска, в настоящее время в Арбитражном суде Московского округа рассматривается кассационная жалоба, заседание по делу запланировано на 31 августа.

"К ситуации, касающейся конфликта в рамках наследственного дела, En+ отношения не имеет", - сообщили в пресс-службе холдинга "Интерфаксу".

Представитель АФК "Системы" от комментариев отказался.