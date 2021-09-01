Оставлено в силе решение по тяжбе компании Трубникова с арендодателем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 31 августа, оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, которые отклонили иск ООО "Первое решение" покойного Андрея Трубникова к ООО "Эн+ рециклинг" о взыскании 490,3 млн рублей. Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу ООО "Первое решение".

"Эн+ рециклинг" сдавал "Первому решению" площади в аренду. "Первое решение" выпускает косметику под брендами Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, Planeta Organica. Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. По сведениям The Bell, "Эн+ Рециклинг" связан с Олегом Дерипаской.

Арбитражный суд Московской области 16 февраля отклонил иск ООО "Первое решение" о взыскании 490,3 млн рублей. Десятый арбитражный апелляционный суд 16 июня оставил решение в силе. В суде остается иск ООО "Эн+ рециклинг" о взыскании с компании "Первое решение" 4,5 млрд рублей. Рассмотрение этого иска отложено до 14 сентября.

После подачи исков суд в связи с уточнениями компании изменил название ООО "Эн+ рециклинг" на ООО "Дозакл". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Эн+ рециклинг" находится в стадии ликвидации.

Ранее "Первое решение" заявило о риске закрытия бизнеса из-за иска ООО "Эн+ рециклинг".

В марте 2020 года в Дмитрове сгорел ангар, в котором ООО "Первое решение" арендует производственные площади Владелец объекта ООО "Эн+ рециклинг" подал в суд на "Первое решение", оценив ущерб в 4,5 млрд рублей. Компания возражает, что пожар случился не по ее вине.

При этом "Эн+ рециклинг" обратилась в суд с иском еще до окончания официального расследования причин пожара, а расследование, проведенное ФГБУ СЭУ Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, показало, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, говорилось в открытом письме на сайте бренда Natura Siberica.

Компания утверждала, что не подписывала с "Эн+ рециклинг" акт разграничения эксплуатационной ответственности, "что означает, что за электрические сети отвечало "Эн+ рециклинг", а значит, ответственность за произошедшее короткое замыкание должно нести "Эн+ рециклинг".

"Что касается суммы иска со стороны ООО "Эн+ рециклинг", то мы считаем данную цифру абсолютно нереалистичной и чрезмерно завышенной, до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами и доказательствами", - отмечалось в письме.

В июне 2020 года, "Эн+ рециклинг" подала ходатайство об обеспечении своего иска путем установления запрета на осуществление регистрационных действий в отношении принадлежащих ООО "Первое решение" товарных знаков. Суд удовлетворил это ходатайство.

"Процесс может длиться месяцами, и все это время будет продолжаться разрушительное воздействие обеспечительных мер на наш бизнес и деловую репутацию", - опасался ранее производитель Natura Siberica.

Ранее об иске к "Первому решению" сообщал The Bell. Он отмечал, что на "Эн+ рециклинг" оформлены энергоснабжающие активы Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), часть помещений которого сдавалась в аренду разным компаниям, в том числе "Первому решению", и на территории которого произошел пожар.

Суд 27 июля 2020 года отказал ООО "Эн+ рециклинг" в принятии мер обеспечения в виде запрета "Первому решению" "отчуждать или иным образом распоряжаться исключительными правами" на принадлежащие ему 10 товарных знаков, а также в запрете Роспатенту совершать регистрационные действия в отношении этих знаков.

В обоснование ходатайства о принятии мер "Эн+ рециклинг" ссылался на предпринятые компанией попытки совершить отчуждение принадлежащих ей товарных знаков, в отношении которых были ранее приняты обеспечительные меры.

Однако суд пришел к выводу, что, "заявляя о принятии дополнительных обеспечительных мер, истец не обосновал недостаточность уже принятых судом мер для обеспечения его имущественных интересов".