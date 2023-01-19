Лицензиат товарных знаков Natura Siberica получил 100% в двух юрлицах компании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - АО "Корпорация АГ" нарастила долю в двух юрлицах Natura Siberica до 100%, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

18 января АО стала единственным владельцем в ООО "Вкусные продукты Агафьи" и ООО "Натура Сиберика". До этого юрлицу принадлежало по 40% в компаниях, по 60% были у наследников Андрея Трубникова (каждый владел по 20% в этих ООО).

У основного юрлица Natura Siberica - ООО "Первое решение" - структура акционеров также изменилась, однако она не касалась "Корпорации АГ". Согласно "СПАРК-Интерфаксу", с 16 января совладельцами компании стали дети Трубникова, каждый из которых владеет по 20,67%. Еще 38% принадлежит "Корпорации АГ" с марта 2022 года.

"Корпорация АГ" была учреждена в феврале 2021 года, затем компания начала управлять долей Ирины Трубниковой в компаниях, аффилированных с косметической компанией. Сейчас АО - лицензиат товарных знаков Natura Siberica.

Forbes ранее в январе сообщал, что передача управления на "Корпорацию АГ" может свидетельствовать о скорой сделке по продаже доли. СМИ еще в 2021 году сообщали, что покупателем может стать АФК "Система", чуть позже об интересе к активу официально сообщал и Владимир Чирахов, занимавший пост CEO в АФК. В январе 2022 года гендиректором Natura Siberica стал выходец из "Системы" Феликс Либ. Ирина Трубникова, которая тогда же стала советником Либа, говорила об "особых надеждах", связанных с интересом АФК к компании.

Тем не менее, АФК не раз повторяла о том, что никак не связана с "Корпорацией АГ".

"Мы сохраняем интерес к приобретению Natura Siberica. Мы удовлетворены тем, что наследственные споры по Natura Siberica полностью урегулированы. Урегулирование споров между наследниками Трубникова являлось для нас одним из ключевых условий приобретения данного актива", - прокомментировал "Интерфаксу" изменения в составе акционеров представитель "Системы" Сергей Копытов.

Группа Natura Siberica объединяет бизнес по производству косметики и сети магазинов под вывесками Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica. Среди других брендов компании - "Рецепты бабушки Агафьи", "100 трав Агафьи" и др.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После этого в компании начался корпоративный конфликт между наследниками, который приводил к временному закрытию магазинов и остановке производства. Сейчас конфликт между наследниками завершен.